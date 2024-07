Dodental Khan Younis loopt verder op • Israël meldt dood van twee gegijzelden

In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Het dodental van de Israëlische aanvallen op Khan Younis is opgelopen naar 37.

Het Israëlische leger draagt mensen in het oosten van die stad op om te vertrekken.

Unicef meldt dat sinds het begin van de Gaza-oorlog er 143 Palestijnse kinderen op de Westoever zijn gedood.

Hier vind je een overzicht van onze belangrijkste verhalen. Hier lees je de betekenis van een aantal veelgebruikte termen. Hier bekijk je onze interactieve special over de machtsstrijd in het Midden-Oosten.