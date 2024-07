Vier dagen tot botenparade op Seine • Nederlandse sporters met bus en trein naar Parijs

Over vier dagen beginnen de 33ste Olympische Spelen, blijf hier op de hoogte van alles wat er gebeurt in aanloop naar het evenement in Parijs:

Olympisch vuur wordt aangestoken op 26 juli

Eerste wedstrijden (van voetbal en rugby) zijn al op 24 juli

Vanaf zaterdag dagelijks live bij de NOS van 09.00u tot 22.30u op NPO 1 (en 3), NOS.nl, in de NOS-app en de NOS Live-app

Studio Parijs, het avondprogramma vanuit Frankrijk, is vanaf zaterdag dagelijks te zien rond 22.30u, ook RadiOlympia wordt dagelijks in Parijs gemaakt van 09.30 tot 23.00u