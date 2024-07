Dortmund stroomt vol met Oranjefans voor halve finale tegen Engeland • Signal Iduna Park kleurt oranje

NOS Voetbal • vandaag, 08:08 • Aangepast vandaag, 13:50

Welkom bij het liveblog van het EK voetbal in Duitsland. Het is de dag van de halve finale tussen Nederland en Engeland. De winnaar speelt zondag om 21.00 uur tegen Spanje de finale in Berlijn.

Pushberichten van het liveblog ontvangen op je telefoon? Tik dan op het belletje.