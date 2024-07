Wateroverlast en omgevallen bomen door noodweer • Kerktoren in Vlaanderen omgewaaid

NOS Nieuws • vandaag, 17:24 • Aangepast vandaag, 20:02

Vanaf 16.00 uur trekt noodweer over ons land. De waarschuwing code oranje geldt in het noorden van het land tot middernacht. Voor Zeeland is de weerwaarschuwing al ingetrokken.

Het noodweer trekt vanuit het zuidwesten over het land.

Tijdens de onweersbuien is er kans op zware windstoten en plaatselijk veel regen, hagelstenen tot 4 centimeter en blikseminslagen.

De NS heeft het treinverkeer op de hsl stilgelegd.

