Leclerc leidt GP Spanje, maar moet pitstop nog maken • Verstappen virtueel vooraan

NOS Sport • vandaag, 13:44 • Aangepast vandaag, 15:35

Het is tijd voor de tiende F1-race van het jaar. In dit liveblog volgen we alle actie van de Grand Prix van Spanje in Barcelona.

De race is om 15.00 uur gestart, bekijk de stand hier

Lando Norris startte op poleposition, Max Verstappen begon als tweede

