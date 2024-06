Albanië in absolute slotfase naast Kroatië • Mbappé plaatst geheimzinnig bericht

NOS Voetbal • vandaag, 09:37 • Aangepast vandaag, 17:06

Het EK voetbal is inmiddels in volle gang. Op dag zes van het toernooi beginnen we aan de tweede speelronde. Het programma van vandaag:

Automatisch updates op je telefoon ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.