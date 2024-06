Oranje traint besloten, Brobbey is erbij • Koeman trekt het gordijn dicht

NOS Voetbal • vandaag, 10:03 • Aangepast vandaag, 14:52

Het EK voetbal in Duitsland is begonnen. Op dag vijf komen de laatste vier ploegen voor het eerst in actie in groep F.

Het programma van vandaag:

18.00 uur, Dortmund: Turkije - Georgië

21.00 uur, Leipzig: Portugal - Tsjechië

Automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.