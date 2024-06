Dokter begint aan slot zevenkamp, Van Klinken wil ook met discus toeslaan

NOS Sport • vandaag, 16:46 • Aangepast vandaag, 17:21

De tweede dag van de Europese kampioenschappen atletiek in Rome, vanaf 19.50 uur live op NPO3, of via de livestream in de NOS-app en op NOS.nl.

Met onder meer:

Laatste onderdelen van de meerkamp vrouwen met Sofie Dokter

100 meter horden vrouwen met Nadine Visser en Maayke Tjin A-Lim

Discuswerpen vrouwen finale met Jorinde van Klinken

Veel andere disciplines met ook Nederlanders

Meldingen ontvangen bij updates? Tik op het belletje