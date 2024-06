Norris snelste in natte eerste training Canada • Meer regen voorspeld in Montreal

NOS Sport • vandaag, 19:09 • Aangepast vandaag, 21:24

Dag 1 van de Grand Prix van Canada. In dit blog volgen we de vrije trainingen en blikken we vooruit op de rest van het weekend.

Bekijk hier de uitslag van de eerste training

23.00 uur: tweede vrije training

Een pushbericht ontvangen bij updates in dit blog? Druk op het belletje!