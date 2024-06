Oranje krijgt openingstreffer cadeau van Finland • Opnieuw goal Beerensteyn

NOS Voetbal • vandaag, 15:55 • Aangepast vandaag, 18:45

De Nederlandse vrouwen spelen in de EK-kwalificatie in en tegen Finland. In dit blog volgen we alle ontwikkelingen rond deze wedstrijd.

Tussenstand Finland - Nederland: 0-1

Uitzending live op NPO 1 vanaf 17.46, uur, en vanaf 19.52 uur op NPO 3, of via een stream op NOS.nl en in de NOS-app

Lieke Martens neemt afscheid van Oranje en speelt haar laatste interland

