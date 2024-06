Real Madrid kan weer 'cup met grote oren' omhoog houden • Heel Dortmund is teleurgesteld

NOS Voetbal • vandaag, 17:46 • Aangepast vandaag, 23:24

Borussia Dortmund was zaterdagavond dicht bij het winnen van de Champions League, maar Real Madrid sloeg in de slotfase genadeloos toe. Daardoor is de Spaanse ploeg nu voor de vijftiende keer de allerbeste ploeg van Europa.