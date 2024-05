Schöne nog een jaar bij NEC • Missen Europa League-finale is nachtmerrie voor De Roon

NOS Voetbal • vandaag, 10:26 • Aangepast vandaag, 16:57

Zondag staat de laatste speelronde in de eredivisie op het programma. AZ en FC Twente vechten nog om een plek in de voorronde van de Champions League en RKC, Heracles Almelo en Excelsior willen nog heel graag de play-offs om degradatie ontlopen.

Vandaag beschouwen we voor op alles wat er te gebeuren staat in de laatste speelronde en houden we natuurlijk het andere belangrijke voetbalnieuws in de gaten.

