NOS Sport • vandaag, 12:55

In Parijs kijkt iedereen naar rolstoeltennisster De Groot, maar concurrentie is gegroeid

Diede de Groot verdedigt in Parijs haar paralympische titel in het rolstoeltennis. Ze is de grote favoriet voor goud, ook nadat in mei van dit jaar haar zegereeks van 145 partijen tot een einde is gekomen.