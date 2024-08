Boccia-speler Dekker start paralympisch toernooi met nederlaag, later Van Engelen in actie

Wat is boccia?

In de basis heeft boccia veel weg van jeu de boules, maar er zijn ook verschillen. Boccia is een binnensport, de ballen zijn zachter dan bij jeu de boules en het wordt gespeeld door mensen met een handicap. Vaak is die handicap cerebrale parese, maar ook Duchenne en andere spierverzwakkende handicaps komen voor.

Eerst wordt de witte bal (de jack) het speelveld in gegooid. Daar moeten de spelers de andere ballen zo dicht mogelijk in de buurt proberen te krijgen. Er wordt met twee kleuren ballen gegooid: rood en blauw. Degene met de rode ballen begint altijd. Je blijft aan de beurt totdat een van jouw ballen dichter bij de jack ligt dan de tegenstander.

Het aantal ballen dat dichter bij de jack ligt dan de dichtstbijzijnde bal van de tegenstander, is het aantal punten dat je verdient in een end. In totaal heeft een speler zes ballen in een end. Bij de individuele onderdelen, waarbij het één tegen één is, worden er vier ends gespeeld. Bij teamonderdelen worden er zes ends gespeeld.