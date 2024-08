Derde training lang onderbroken na zware crash Sargeant • Gasly noteert snelste tijd

In dit liveblog houden we je volledig op de hoogte van de tweede dag met actie op de baan in Zandvoort. De Grand Prix van Nederland gaat vandaag verder met de derde vrije training en de kwalificatie.

Gasly was de snelste in een lang onderbroken derde training, bekijk de (vertekende) uitslag hier

De kwalificatie voor de race begint om 15.00 uur

De race is zondag om 15.00 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app

Pushberichten ontvangen bij updates in dit blog? Druk op het belletje.