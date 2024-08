NOS Wielrennen • vandaag, 16:12

Vos zeker van groene trui: 'Alleen nog finishen op Alpe d'Huez, inderdaad'

Marianne Vos zat in de zevende Tour-etappe mee in de kopgroep, maar kon ritwinnaar Justine Ghekiere niet volgen. Wel is de routinier zeker van de groene trui.