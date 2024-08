NOS Wielrennen • vandaag, 16:21

Pieterse hoort via 'oortje' van Vollering dat ze gewonnen heeft: 'Anna, wie heeft 'm?!'

Na de finish in Luik is niet meteen duidelijk wie de winnares is van de vierde etappe in de Tour de France Femmes. Demi Vollering hoort de uitslag in haar oortje en informeert Puck Pieterse.