NOS Wielrennen • vandaag, 14:29

Brown rijdt op gouden tijdritfiets in Rotterdam: 'Hopelijk maakt het me sneller'

'Hopelijk maakt mijn nieuwe fiets me iets sneller', zegt Grace Brown over haar gouden tijdritfiets, waarop de olympisch tijdritkampioen vanmiddag door Rotterdam rijdt in de Tour de France Femmes.