Zware val en lange EHBO-avond in Nancy maakt Meijerings Tour-vervolg onzeker

Movistar Team @ Movistar_Team

@Eurosport_ES @LianeLippert @GettySport #TDFF2024 - 🤕 Ⓜ️ @MareilleM95 was involved in the crash a few kilómeters from the finish and, despiste severe back pain, managed to complete the stage alongside Vollering (SDW). 📸 @GettySport #RodamosJuntos I #WatchTheFemmes https://t.co/aA88EVfB8h