NOS Wielrennen • vandaag, 13:46

Rasaanvaller Skujins gaat vandaag in de bus zitten: 'Elke dag vol gas, ik ben kapot'

De Let Toms Skujins staat bekend als rasaanvaller, of het nou om Omloop Het Nieuwsblad of de Tour de France gaat. Maar vandaag heeft hij andere plannen.