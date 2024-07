NOS Wielrennen • vandaag, 18:14

IJzersterke Lemmen genoot tot laatste klim: 'Kon lekker spel spelen met Wout'

Bart Lemmen had misschien wel de beste benen in de kopgroep, reageerde op elke uitval in dienst van Wout van Aert, maar zag drie man wegrijden. Met behulp van de motor.