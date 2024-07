NOS Wielrennen • vandaag, 18:12

Niermann is realistisch: 'Pogacar is ongekend goed, dan houdt het op'

Grischa Niermann is realistisch na de nieuwe overwinning van Tadej Pogacar in de Tour de France. Hij reed op de slotklim weg bij Jonas Vingegaard. "Jonas is geod, maar Tadej Pogacar is ongekend goed, dan houdt het op."