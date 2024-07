NOS Wielrennen • vandaag, 15:35

Philipsen: 'Groene trui onrealistisch dit jaar in de Tour'

Jasper Philipsen, ploegmaat van Mathieu van der Poel, zegt dat de groene trui dit jaar in de Tour de France een onrealistisch doel is. "We hebben te veel punten laten liggen onderweg."