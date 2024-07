ANP

NOS Wielrennen • gisteren, 22:19 Pogacar, Vingegaard en Evenpoel stralen op Tour-podium: 'Mooie show gegeven'

Ieder heeft er zijn eigen reden voor, maar de drie renners op het podium van de Tour de France hebben één ding gemeen: winnaar Tadej Pogacar, nummer twee Jonas Vingegaard en nummer drie Remco Evenepoel zijn vandaag na de afsluitende tijdrit in Nice blij en trots op hun prestatie.

De vreugde bij Pogacar laat zich makkelijk verklaren. Zijn zege werd door hemzelf omschreven als "een van de beste prestaties ooit" in het wielrennen. De 25-jarige Sloveen won maar liefst zes ritten en reed op twee dagen na constant in de gele leiderstrui.

"Dit is het vreemdste gevoel dat ik ooit gehad heb in het wielrennen", zei Pogacar, nadat hij in Nice ook de afsluitende tijdrit met groot verschil had gewonnen. "Om op deze manier de Tour te winnen, dat is bizar. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet zeggen."

Pogacar won de Tour ook in 2020 en 2021, maar deze overwinning gaf hem een specialer gevoel. "Vorig jaar was ik heel erg down toen ik de Tour niet won. Dit jaar heb ik teruggeknokt. Ik had een perfecte voorbereiding, heb heel veel gewonnen."

Pogacar: "En ik denk dat ik echt een mooie show heb gegeven in de Tour. Alle kanshebbers hebben op een bepaald moment hun ballen getoond, ik denk dat alle fans ervan genoten hebben."

Emoties bij Vingegaard

Als winnaar van de laatste twee edities moest Vingegaard dit jaar genoegen nemen met een tweede plaats. Toch een prestatie om trots op te zijn, want drie maanden geleden lag hij nog twaalf dagen in een Spaans ziekenhuis. Na zijn val in de Ronde van Baskenland vreesde de Deen zelfs even te gaan sterven, vertelde hij deze Tour.

Ondanks de overmacht van Pogacar hield Vingegaard lang hoop op een wonder. Nadat hij vrijdag in de rit naar Isola 2000 op vijf minuten achterstand werd gezet, verloor de 27-jarige Deen het laatste sprankje hoop.

Na de finish liet hij zijn emoties de vrije loop, in de armen van zijn vrouw Trine. "Het was een lange strijd om hier alleen maar mee te kunnen doen. Alles kwam er op dat moment uit."

Vingegaard vertelde zondagavond dat hij sinds zijn valpartij in Baskenland geen moment rust had gehad. "Zodra ik uit het ziekenhuis kwam, ben ik meteen begonnen met de voorbereiding op de Tour de France."

"Na alles wat er gebeurd is, vind ik het al heel mooi om terug te zijn op dit niveau. Misschien is op deze manier tweede worden wel een mooier resultaat dan de Tour winnen met een perfecte voorbereiding", zei de Deen. "Ik had bijna elk botje in de rechterkant van mijn bovenlichaam gebroken en mijn beide longen geperforeerd. Drie maanden geleden wist ik niet of ik ooit nog zou kunnen fietsen."

Hij vertelde zich nog kort voor de Tour-start onzeker te hebben gevoeld. "Hoe voelt het om weer een afdaling te rijden? Hoe voelt het om in een peloton te zijn? Gelukkig ging het allemaal goed en voelde ik geen angst."

Voorlopig gaat hij uitrusten. Geen Olympische Spelen of Vuelta dit jaar voor Vingegaard. "Ik heb nog helemaal geen tijd gehad om alles te verwerken, dat ga ik nu pas doen."

Evenepoel

Tour-debutant Evenepoel kondigde bij de start bescheiden aan voor de top vijf van het klassement te gaan. De 24-jarige Belg, die twee jaar geleden al de Vuelta won, stelde dat doel na het uitvallen van Primoz Roglic bij naar een podiumplaats.

In die missie slaagde hij met vlag en wimpel. "Pogacar en Vingegaard zijn van een ander niveau", stelde hij al vroeg deze Tour vast. "Ik hoop in de toekomst de strijd met hen aan te kunnen gaan. Dit jaar wil ik vooral leren."

Evenepoel noemde de derde plek een van de hoogtepunten in zijn leven. "Wereldkampioen worden was nog wel een ander niveau. Maar achter deze twee grote kampioenen derde worden is wel heel bijzonder."

Na de finish in Nice liet hij zijn tranen de vrije loop. "Alles kwam eruit. Ik ben op dezelfde plek gevallen als Jonas, al waren zijn blessures natuurlijk erger", zei Evenepoel, die wel een gebroken sleutelbeen opliep. "Mijn voorbereiding was verre van optimaal."

"En in België twijfelt altijd iedereen aan me. Vanaf vandaag moet dat afgelopen zijn. Want derde worden in je eerste Tour is heel erg goed."

Pogacar reageert op dopingverhalen Vanwege de grote overmacht waarmee Tadej Pogacar deze Tour de France naar zijn hand zette, kwamen er ook insinuaties over dopinggebruik. Op een persconferentie na de Tour ging Pogacar daar voor het eerst op in. "Er zullen altijd twijfels zijn, dat is duidelijk. Het wielrennen is zo erg beschadigd door het verleden. Door wat er voor mijn tijd gebeurd is. Als je wint, zullen er altijd haters zijn en is er altijd jaloezie. Als je geen haters hebt, dan presteer je niet genoeg." "Ik denk dat dit een van de cleanste sporten ter wereld is. Het is het echt niet waard om dat risico te nemen. Dat zou heel erg dom zijn, ook qua gezondheid. Je zet je leven op het spel voor een stom spelletje. Het belangrijkste is dat je gezond bent."