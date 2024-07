NOS Wielrennen • vandaag, 16:52 Van alle vluchters is Carapaz de sterkste in chaotische bergrit door de Alpen

Het zou in de Tour de France vandaag een etappe voor vluchters zijn en het werd ook een etappe voor vluchters. Van de tientallen renners die het in de zeventiende etappe probeerden, was Richard Carapaz de sterkste.

De Ecuadoriaan kwam solo aan op de slotklim naar skidorp Superdévoluy en heeft nu in alle drie de grote ronden (Tour, Giro en Vuelta) een etappe gewonnen. Medevluchter Simon Yates finishte op tientallen seconden als tweede. Enric Mas kwam als derde aan.

Wout Poels was op de achtste plaats de beste Nederlander.

Pogacar kan zich niet bedwingen

In de strijd om de gele trui bleef het lang stil in de 177 kilometer lange rit de Alpen in. In harmonie leken de 'grote drie' - Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel - de eerste Alpencols op te fietsen. Totdat Pogacar vlak onder de top van de voorlaatste klim demarreerde. Tóch nog een aanval.

1:35 Vingegaard kraakt onder aanval Pogacar en ziet Evenepoel passeren

Evenepoel en Vingegaard reageerden, maar konden de ontketende geletruidrager opnieuw niet bijhouden. Vingegaard moest ook Evenepoel laten gaan. Voordelig voor Vingegaard was dat ploegmaat Christoph Laporte eerder op de dag vooruit was gereden en hem samen met Evenepoel terugbracht bij Pogacar.

Op de slotklim van de derde categorie viel Evenepoel plots zelf een keer aan, ongetwijfeld had hij gezien dat Vingegaard niet de beste dag had. Ook de Belg profiteerde even van een uit een vluchtgroep teruggezakte ploegmaat Jan Hirt en hij kwam een seconde of tien eerder over de streep dan Pogacar en Vingegaard.

Geen grote verschillen in het klassement, maar een waarschuwing voor de komende zware Alpendagen is gegeven.

Noem het koersverloop van etappe zeventien gerust opmerkelijk. Vanaf de eerste kilometers kozen talloze renners de aanval. Iedere renner en iedere ploeg leek wel in de kopgroep te willen. En juist daardoor kwam er nooit een groepje echt weg. Onrustig was het ook, doordat er in de eerste fase van de race wind stond die waaiers veroorzaakte.

Het duurde ruim 50 kilometer voordat Tiesj Benoot, Romain Grégoire, Bob Jungels en Magnus Cort een gat hadden geslagen. Maar in het peloton bleef het alsnog onrustig bij de ploegen die niet in de kopgroep waren gekomen. En dus bleef het tempo hoog en de koers chaotisch. Het peloton ging van lintvorming naar plots in stukjes geknipt.

Grote kopgroep

De eerste grote plaspauze voor de klassementsrenners vond pas op 50 kilometer van de finish plaats. Even daarvoor was dan tóch nog een enorme achtervolgende groep gevormd van ruim veertig renners. Met grote namen als Simon Yates, Carapaz, Wout Poels en Mas, maar ook Romain Bardet, Geraint Thomas, Wout van Aert, Matej Mohoric, David Gaudu, Valentin Madouas en Guillaume Martin.

Zo zaten toch nog vrijwel alle ambitieuze avonturiers in de 'aanval' - een tegenaanval welteverstaan. De achtervolgende groep kwam nauwelijks dichter bij de koplopers en dat merkten Madouas en Martin ook. Het Franse duo demarreerde en reed naar de vier koplopers toe op de eerste klim van de dag, de Col Bayard.

Hun hoop vervloog snel toen Yates en Carapaz op de voorlaatste klim Col du Noyer een aanval met betere timing plaatsten. In een mum van tijd reden ze naar de zes koplopers. Het duo ging erop en erover, waarna zij uitmaakten wie de eerste winnende vluchter in een bergrit van deze Tour werd.