Girmay sprint naar hattrick in Tour de France, Roglic verliest tijd door val

1:10 Derde Tourzege Girmay, hij verslaat Van Aert en Démare in massasprint

Biniam Girmay in de twaalfde etappe van de Tour de France zijn derde ritzege geboekt. De Eritreeër was in Villeneuve-sur-Lot opnieuw de snelste in de massasprint.

De groenetruidrager versloeg Wout van Aert op de streep, die in volle sprint werd gehinderd door Arnaud Démare. De Fransman werd daarvoor gedeclasseerd.

Op twaalf kilometer van de finish werd de wedstrijd opgeschrikt door een valpartij. Primoz Roglic was een van de slachtoffers. De Sloveense klassementsrenner van Red Bull-Bora-Hansgrohe kon zijn weg snel vervolgen met een gehavende schouder, maar verloor bijna tweeënhalve minuut op de andere podiumkandidaten.

Bekijk de samenvatting van de twaalfde etappe en de reacties na afloop:

Door de heuvelachtige openingsfase van de etappe stonden de sprintersploegen op scherp om geen al te sterke kopgroep weg te laten rijden. Na een onrustige openingsfase, met zelfs een valpartij tot gevolg waarbij klassementsleider Tadej Pogacar even voet aan de grond moest zetten, reden vier renners weg.

Het kwartet bestond uit de sterke Jonas Abrahamsen, die al de hele Tour actief is en momenteel de bollentrui draagt, Quentin Pacher, Valentin Madouas en Anthony Turgis. Laatstenoemde won zondag nog de felbevochten graveletappe naar Troyes. Een sterke kopgroep dus, waardoor de sprintploegen de vier renners weinig ruimte gaven.

Opgave Jakobsen

Achterin de koers was Fabio Jakobsen intussen gelost. De sprinter van dsm-firmenich PostNL moest het peloton al vroeg laten gaan en zag zijn achterstand snel oplopen tot meer dan vijf minuten. Zijn ploegleiders moedigden hem nog wel aan vanuit de auto, maar Jakobsen besloot na 25 kilometer toch een einde te maken aan de lijdensweg.

0:32 Abandon Jakobsen na 25 kilometer in twaalfde Touretappe

Jakobsen was bij zijn ploeg de troef voor de massasprints, maar kon de verwachtingen niet waarmaken. Hij kwam deze Tour niet verder dan een vijfde en zevende plaats en had het steevast lastig in de bergetappes.

Ook de Spaanse klimmer Pello Bilbao stapte af.

De koplopers vochten hard in het lange middenstuk van de etappe, maar maakten geen schijn van kans tegen het aanstormende peloton. Met nog veertig kilometer te rijden werden ze ingerekend.

Roglic valt en verliest tijd

Wat volgde was een zinderende finale, die opgeschrikt werd door een grote valpartij op twaalf kilometer van de finish. Alexey Loetsenko reed tegen een verkeerseiland aan en nam veel renners mee in zijn val, onder wie Roglic.

De Sloveen kon door, maar bereikte de finish bijna tweeënhalve minuut na de andere klassementsrenners. Hij zakte van de vierde naar de zesde plaats in het algemeen klassement en staat nu op 4.42 minuten van zijn landgenoot Pogacar.

De meeste sprinters waren niet betrokken bij de valpartij, waardoor er een chaotische laatste kilometer volgde. Démare werd perfect gebracht door zijn Arkéa-ploeg en zette de sprint als eerste aan.

Van Aert moest even in de remmen door een gevaarlijk manoeuvre van Démare, maar gaf niet op. De Belg van Visma-Lease a Bike passeerde de Fransman in de laatste meters. De Belg leek op weg te zijn naar de zege.

Toch weer Girmay, Groenewegen negende

Maar dat was buiten Girmay gerekend. Plots dook de Eritreeër op in het midden, waarna hij met machtige halen naar de winst sprintte. Hij had zelfs nog genoeg tijd om zijn armen in de lucht te steken om zijn hattrick te vieren.

Van Aert was na afloop niet blij met de actie van Démare en de jury gaf hem gelijk. De Fransman werd gedeclasseerd. Achter hen werd ook Mark Cavendish, oorspronkelijk vijfde, teruggezet in de uitslag wegens gevaarlijk sprinten. Dylan Groenewegen was de beste Nederlander op een negende plaats.

Met zijn derde zege heeft Girmay intussen ook een straatlengte voorsprong in het puntenklassement op zijn naaste belager Jasper Philipsen.