Getty Images Romain Bardet en Frank van den Broek

NOS Wielrennen • vandaag, 21:04 Van den Broek genoot van groene trui: 'Ben in één klap bekend geworden' Bart van Dooijeweert volgt de Tour in Frankrijk

Voor de start van de Tour de France kenden nog weinigen hem, maar in het openingsweekend van de grote wielerronde is Frank van den Broek een bekende Nederlandse sporter geworden. De 23-jarige renner van DSM-firmenich PostNL reed vandaag in de groene trui en genoot met volle teugen.

"Het was helemaal top, echt een droom", zei Van den Broek na de tweede etappe. In Bologna kwam hij na een pittige heuvelrit als 72ste over de streep op ruim elf minuten van etappewinnaar Kévin Vauquelin.

Dat was wel even wat anders dan zaterdag, toen de jonge Van den Broek de sterkste renner in koers bleek en zijn kopman Romain Bardet aan de etappezege en de gele trui hielp. Zelf pakte hij het groen en wit, de truien van het punten- en jongerenklassement.

"Ik heb gisteren zoveel energie gegeven, dat moest ik vandaag terugbetalen", pufte Van den Broek na de finish. "Het groen had ik wel verwacht kwijt te raken, het wit misschien niet. Jammer, maar ik zag het ook wel aankomen."

Dat nam niet weg dat hij behoorlijk genoot van de rit in Italië. "Heel veel renners kwamen naar me toe om complimenten te geven. En vanuit het publiek werd ook echt heel vaak mijn naam geroepen."

"Dat was heel apart en mooi om mee te maken. Bij de Amstel Gold Race in eigen land gebeurt dat ook wel een beetje, maar hier in de Tour nog veel vaker."

Zes seconden

Voor Bardet was de teleurstelling groter. De Franse kopman van de Nederlandse ploeg verloor de gele trui met zes seconden verschil aan Tadej Pogacar. "Het is maar zes seconden, wat jammer", treurde hij.

"Maar het is wat het is, ik had niets meer over. Ik vond het een buitengewone ervaring om een dag in de gele trui te mogen rijden."

DSM gaf een kopgroep met ongevaarlijke renners bewust een grote voorsprong, in de hoop de gele trui een dag langer te kunnen behouden. "Als de favorieten niet voor de etappewinst konden rijden, dan zouden ze het misschien iets rustiger aan doen", legde ploegleider Matt Winston de tactiek uit.

Getty Images Van den Broek bij de start van de etappe vooraan in de groene trui, naast ploeggenoot Romain Bardet in het geel

Maar Tour-favorieten Pogacar en Jonas Vingegaard reden volle bak omhoog op de steile klim naar San Luca. "We hebben het plan goed uitgespeeld, maar het is net niet gelukt. Toch blijft het voor deze ploeg een droomstart, ook al zijn we alles kwijt", vond Winston.

Op Instagram vertienvoudigd

En zo zal Van den Broek zich morgen weer gewoon in zijn DSM-tenue aan de start melden. Natuurlijk had hij zijn groene of witte trui graag willen behouden, maar de Tour-debutant vertelde lachend alle drukte ook wel "vervelend" te vinden.

"Het is wel leuk, maar tot op zekere hoogte. Normaal vind ik het altijd lekker om op mijn bed uit te rusten na een etappe. Nu moest ik interviews geven en foto's maken."

Zijn mobiele telefoon stond de afgelopen 24 uur vrijwel geen minuut stil. "Ik heb een hele hoop berichten gehad. Ik probeer natuurlijk alles te lezen en beantwoorden, maar dat gaat gewoon niet", lachte hij.

Op Instagram heeft hij na zijn twee dagen in de Tour ruim 62.000 volgers. "Het aantal volgers is meer dan vertienvoudigd. Je kunt wel zeggen dat ik in één klap een bekende sporter geworden ben, ja. Hoe dat is, merk ik misschien pas als ik thuis ben. Dat zijn zorgen voor later."

Eerst wil Van den Broek nog een gooi doen naar een etappezege in de Tour. "De rit van dinsdag heb ik al aangestipt", kondigt hij aan. Dan staat de eerste serieuze bergrit van de Tour op het programma met de Col du Galibier, een klim van buitencategorie.