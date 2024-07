NOS Nieuws • vandaag, 06:32

Donald Trump balt opnieuw zijn vuist bij aankomst in Milwaukee

Het vliegtuig van Donald Trump is aangekomen in Milwaukee, waar vanaf vandaag de Republikeinse conventie wordt gehouden. De oud-president stapte van boord en balde op de vliegtuigtrap zijn vuist, zoals hij dat ook kort na de aanslag in Pennsylvania deed.