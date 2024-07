Harris enig overgebleven Democratische kandidaat

Vicepresident Kamala Harris is de enig overgebleven Democratische kandidaat voor de presidentsverkiezingen dit najaar. Dat heeft het bestuur van de Democratische Partij laten weten.

Dinsdag om middernacht (lokale tijd) verliep de deadline waarop tegenkandidaten zich konden aanmelden. Eerder beloofde het bestuur al dat de partij uiterlijk 7 augustus een presidentskandidaat zou hebben, ruim voor de partijconventie die van 19 tot 22 augustus in wordt gehouden Chicago.

Sinds Harris zich opwierp als presidentskandidaat na de terugtrekking van Joe Biden, heeft ze al veel steun gekregen van prominente Democraten. Inmiddels zegt 8 op de 10 partijleden Harris te steunen. Die steun is ook omgezet in geld.

Nieuwe donateurs

In de eerste week haalde Harris al 200 miljoen dollar (zo'n 184 miljoen euro) op. Ook meldden zo'n 170.000 nieuwe vrijwilligers zich om haar campagne te ondersteunen. Het geld dat is opgehaald is voor 66 procent afkomstig van nieuwe donateurs, zegt de partij.