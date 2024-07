EPA Joe Biden

NOS Nieuws • vandaag, 19:58 New York Times: Biden uit nu toch twijfel over zijn kandidatuur

De Amerikaanse president Joe Biden heeft volgens een vertrouweling gezegd dat zijn publieke optredens van de komende dagen cruciaal zijn in zijn afweging om door te gaan met zijn presidentscampagne. Dat meldt The New York Times.

Ook meldt persbureau Bloomberg dat volgens een anonieme partijprominent "tientallen Democratische parlementariërs" overwegen om een brief te tekenen waarin ze eisen dat Biden uit de race stapt.

De president heeft de komende dagen onder meer een tv-interview met ABC News en campagnebijeenkomsten in Pennsylvania en Wisconsin. Na zijn zwakke optreden in het debat met Donald Trump van vorige week ligt hij in de media en zijn eigen partij onder een vergrootglas. Toch waren er tot nu toe geen aanwijzingen dat Biden zelf twijfelde aan zijn kandidatuur.

Volgens het gesprek met de anonieme vertrouweling dat de The New York Times had "weet hij dat als hij nog twee optredens heeft zoals tegen Trump het er aan het einde van het weekend een stuk anders uitziet".

Witte Huis ontkent

Bidens campagnewoordvoerders ontkennen met klem dat Biden overweegt uit de race te stappen. Ook een woordvoerder van het Witte Huis noemt het "absoluut onjuist". Team-Biden probeert al dagenlang de schade te bagatelliseren van het "rampzalige" optreden in het debat Trump.

De campagne heeft verschillende verklaringen voor het slechte debat: zo zou hij verkouden zijn geweest, last hebben gehad van een jetlag en niet goed voorbereid zijn geweest op het gedrag van Trump.

Bekijk hier een korte samenvatting van het debat tussen Trump en Biden:

5:20 Hakkelende Biden, Oekraïne en een potje golf: zo ging het debat tussen Biden en Trump

Hoewel grote partijprominenten als Barack Obama en Bill en Hillary Clinton kort na het debat lieten weten Biden te blijven steunen, zijn er de laatste dagen steeds meer geluiden van Democraten binnen de partij die openlijk hun twijfel delen. Lloyd Doggett, lid van het Huis van Afgevaardigden uit Texas, heeft als eerste zittende Congreslid publiekelijk gezegd dat Biden plaats moet maken voor iemand anders.

Ook hebben partijprominenten cryptische uitspraken gedaan. Zo vroeg Nancy Pelosi zich in een interview af Biden of debatoptreden "een eenmalig incident was of iets wat vaker voorkomt".

Harris

Jim Clyburn, een invloedrijke zwarte leider binnen de Democratische partij, zegt vicepresident Kamala Harris te steunen als Biden zich uit de race zou terugtrekken. Hij vindt dat de partij Harris, als eerste zwarte vrouwelijke vicepresident, zeker niet moet passeren. "We moeten alles doen om haar te ondersteunen."

Harris zelf zegt dat ze nog steeds volledig achter Biden staat. Ze "kijkt ernaar uit om een tweede termijn met president Joe Biden aan te gaan", laat ze in een verklaring weten. In peilingen van CNN, die het debat organiseerde, scoort Trump al maandenlang beter dan Biden. Voor het eerst scoort Harris in die peilingen nu beter als potentiële kandidaat tegen Trump dan Biden. Volgens de peiling maakt Harris dus meer kans om Trump te verslaan dan Biden.

Alle hens aan dek

Het is nu alle hens aan dek voor de Democraten. Jeff Zients, de stafchef van Biden heeft een telefoongesprek ingelast voor alle medewerkers van het Witte Huis, volgens Amerikaanse media om de boel te sussen. En Democratische gouverneurs vanuit het hele land komen vandaag bijeen in Washington om te spreken met leiders in het Congres en met Biden zelf.

Opvallend is dat daar ook kandidaten tussen zitten die worden genoemd als mogelijke opvolger van Biden, zoals gouverneur Gavin Newsom van Californië en gouverneur Andy Beshear van Kentucky.