Verdeling kabinetsposten nu officieel: drie nieuwe ministeries

In totaal telt het kabinet-Schoof 29 bewindslieden. Dat zijn er net zoveel als toen het kabinet-Rutte IV aantrad. In het nieuwe kabinet is nog maar één "minister zonder portefeuille", in Haags jargon "minister voor" in plaats van "minister van". Dat betekent dat alleen de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp niet de politieke leiding over een departement heeft.