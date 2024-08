NOS Nieuws • vandaag, 17:16

Duizenden Palestijnen slaan opnieuw op de vlucht

In Kan Younis zijn gisteren opnieuw duizenden Palestijnen op de vlucht geslagen voor het Israëlische leger. "We zijn moe, we zijn het zat", zegt één van de vluchtelingen. "Laat landen onze situatie zien en een oplossing vinden."