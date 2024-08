NOS Nieuws • vandaag, 08:26

Palestijnse vluchtelingen proberen brand in tentenkamp met man en macht te blussen

Bij een Israëlische aanval op een tentenkamp voor ontheemden in de Gazastrook zijn volgens Palestijnse media vijf mensen gedood. Op de beelden is een grote brand te zien op de binnenplaats van het Al Aqsa-ziekenhuis, in het midden van de Gazastrook.