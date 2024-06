NOS Nieuws • vandaag, 22:29

Rouw om slachtoffers tentenkamp bij Rafah

Bij een Israëlische aanval op een tentenkamp in het zuiden van Gaza zijn tientallen mensen gedood. Het tentenkamp ligt in al-Mawasi, een kustplaats in de buurt van Rafah. In het nabijgelegen Khan Younis rouwen mensen om de slachtoffers.