NOS Nieuws • vandaag, 13:45

Terug naar het verwoeste Khan Younis: 'Het is een spookstad, doodeng'

Ikram al-Ham en haar gezin zijn teruggekeerd naar het door luchtaanvallen verwoeste Khan Younis. Ze wonen in hun kapotgeschoten huis, zonder elektriciteit of stromend water. Er zijn nauwelijks buren. Het is een spookstad geworden, aldus al-Ham.