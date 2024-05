NOS Nieuws • vandaag, 19:57

Israëlische studenten over acties bij UVA en UU: 'Ze weten niet waar ze het over hebben'

De protesten bij universiteiten in Nederland en andere plekken in de wereld, zijn ook in Israël nieuws. Bij de Tel Aviv University, één van de universiteiten waar de UvA mee samenwerkt, zeggen studenten het op de voet te volgen.