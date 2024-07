EPA Palestijnen vluchten na een Israëlische aanval bij al-Mawasi

NOS Nieuws • vandaag, 12:45 Tientallen doden bij aanval in Gaza, Israël: Hamas-leider 7 oktober was doelwit

Bij een Israëlische luchtaanval bij Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook zijn tientallen mensen omgekomen en honderden anderen gewond geraakt, melden Palestijnse media. De Israëlische strijdkrachten zeggen dat het doelwit van de aanval Mohammed Deif was, de hoogste militaire leider van Hamas.

Het Gazaanse ministerie van Gezondheid spreekt van zeker 71 doden en 290 gewonden.

Er zouden bij het bombardement ook tenten met vluchtelingen zijn getroffen, maar onafhankelijke bevestiging daarvan ontbreekt. Het gaat om een kamp in al-Mawasi, tussen Khan Younis en de kust.

Deif doelwit

Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht tegen Mohammed Deif, de opperbevelhebber van de militaire vleugel van Hamas. Volgens Israëlische bronnen was Deif direct betrokken bij de planning en de operationele aspecten van de terreuraanslagen in Israël op 7 oktober. Bronnen zeggen dat Rafa Salama, een andere Hamas-leider, samen met Deif was tijdens de aanval. Salama is de commandant van de Hamas-brigade van Khan Younis.

Een hooggeplaatste functionaris van Hamas noemt het "onzin" dat de aanval gericht zou zijn op Deif. Hij zegt dat alle slachtoffers burgers zijn. Hij voegde eraan toe dat de aanval laat zien dat Israël niet is geïnteresseerd in het bereiken van een staakt-het-vuren. Het Israëlische leger zegt dat de aanval in Hamas-gebied was en dat de meeste slachtoffers militanten waren.

In mei vielen bij een eerdere Israëlische aanval op een tentenkamp in Rafah, in het zuiden van Gaza, ook tientallen doden. Honderden anderen raakten gewond. Het hoofd van de VN-missie in Gaza sprak toen van de "hel op aarde".

Buitenlandredacteur Eliane Lamper over de plek van de aanval: "De aanval vond plaats in al-Mawasi, een gebied aan de kust in het zuiden van Gaza. Het Israëlische leger heeft deze strook meermaals aangewezen als veilige zone waar Palestijnen naartoe konden vluchten, terwijl daar geen voorzieningen waren. Bovendien is het ook daar niet veilig. Het leger heeft er meerdere aanvallen uitgevoerd, maar nooit zo'n grote als nu. Sinds het Israëlische leger in mei Rafah binnentrok zijn honderdduizenden Palestijnen weer op de vlucht geslagen, een groot deel naar al-Mawasi, waar het overvol is met tentenkampen."