Eigen aanpak stikstof in Gelderland: 'Niet afschuiven op één bedrijfstak'

Het is een van de meest gehoorde klachten van demonstrerende boeren: het komt allemaal op onze schouders terecht. Waar blijven de stikstofplannen voor de industrie, het verkeer, de bouw? In het deze maand gepresenteerde stikstofplan van het kabinet worden die sectoren nog buiten beschouwing gelaten. In Gelderland denken ze de boeren een beetje te kunnen sparen, onder meer door de stikstofuitstoot bij andere sectoren 25 procent terug te brengen.

De Gelderse gedeputeerden zijn al zeker een jaar bezig met hun eigen stikstofaanpak , door hen ook wel het Gelders model genoemd. Een van de belangrijkste ideeën erachter is dat alle vervuilende sectoren aan tafel zitten, zegt gedeputeerde Peter Drenth. "Je kunt dit niet op een bedrijfstak afschuiven. Iedereen doet mee, iedereen levert zijn bijdrage." Dus worden in de plannen ook de papierindustrie genoemd, de binnenvaart en de maximumsnelheden op de snelwegen.

Toch blijkt ook uit eigen cijfers van de provincie dat de reductie die in die sectoren te behalen is, ver achterblijft bij die in de landbouw. Ze berekenden bijvoorbeeld dat het schoner maken van de Gelderse industrie (zoals papier-, steen- en keramiekfabrieken) per jaar en hectare 1,03 mol oplevert (mol is de eenheid waarin stikstofdepositie wordt uitgedrukt, red.). Een snelheidsverlaging op de A348 en de A326 betekent een vermindering van de stikstofneerslag met 0,04 mol. De binnenvaart vergroenen schiet al iets meer op: 5,01 mol.