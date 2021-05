Fans Songfestival hebben zin in finale: 'Villa op Malta volgend jaar al geboekt'

Kees Vos moest twee jaar geleden een traantje laten, toen Duncan Laurence de finale won. Hij is al van kinds af aan een groot fan van het Songfestival en organiseert jaarlijks een feest tijdens de finale. "Twee jaar geleden was ik dus ook gastheer, en ik was de hele avond bezig met de hapjes en de drankjes. Pas toen iedereen weg was rond een uur of half 3, en ik aan het opruimen was met Arcade op de achtergrond, kwam de emotie. En een dikke traan."

De 62-jarige Vos wist meteen dat hij naar de finaleshow zou gaan. "Once in a lifetime, daar moet je van uitgaan." Naast de finale van vanavond, ging hij ook naar eerste halve finale en de juryshow op vrijdag.

De Bosschenaar heeft een bijzondere band met het Songfestival, die al begon in zijn jeugdjaren toen zijn vader vlak voor Kerst overleed. "De kerstboom ging meteen de deur uit, en alle feestdagen zijn daarna niet meer gevierd."

Toch was het sindsdien nog één dag in het jaar feest: tijdens de finale van het Songfestival. "Ik mocht dan opblijven, er stonden lekkere hapjes en drankjes op tafel. Het was feest. En dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven."

'Frankrijk heeft het mooiste lied'

Ook Vos denkt dat Malta de grootste kanshebber is vanavond. "Maar Frankrijk heeft het mooiste lied, vind ik. En het zou wel mooi zijn als een echte chanson weer een keer wint."

Vos weet dat het Songfestival niet bij iedereen geliefd is. "Maar ik hoop dat mensen van hun vooroordelen afstappen, dat het vriendjespolitiek zou zijn, bijvoorbeeld. Het Songfestival is music first. Duncan heeft niet voor niets gewonnen."

Hoeveel zin heeft hij in vanavond? Dat is moeilijk in woorden uit te drukken, zegt hij. "Dinsdag was ik voor het eerst in de zaal, ik keek om me heen, en toen pas kwam het besef dat het echt gaat gebeuren. Ik praat normaal heel veel, maar toen viel ik helemaal stil."

