Hoe dichtbij is een wapenstilstand tussen Israël en Hamas?

De geluiden over een aanstaande wapenstilstand tussen Israël en Hamas zijn niet van de lucht. Gisterenavond zei een kopstuk van Hamas dat er binnen één of twee dagen een staakt-het-vuren aan zit te komen. Vanavond komt het Israëlische veiligheidskabinet bijeen om de voorwaarden voor zo'n akkoord te bespreken.

Toch raasden afgelopen nacht opnieuw Israëlische straaljagers over de Gazastrook. Ten minste één Palestijnse vrouw kwam om het leven bij een van de bombardementen. En Israëliërs in het zuiden van het land moesten ook vandaag weer hun schuilkelders in tijdens nieuwe rakettenbarrages uit Gaza.

Vooralsnog gaat het geweld dus door, ook al lijkt de intensiteit van de aanvallen terug te lopen. Toch lijkt een staakt-het-vuren nu dichterbij dan op enig eerder moment sinds de escalatie van de vijandelijkheden, tien dagen geleden. De internationale druk op beide partijen speelt daarbij een belangrijke rol. De Amerikaanse president Joe Biden zegt "een significante deëscalatie" te verwachten.

Humanitaire situatie

De oproep uit het buitenland om het geweld te stoppen, zwol de afgelopen dagen aan, mede omdat de humanitaire situatie in Gaza verder verslechtert. Tienduizenden inwoners zijn hun huizen ontvlucht en er is onder meer een gebrek aan medicijnen, meldt de Verenigde Naties.

Met name de Amerikaanse president Biden heeft stap voor stap de druk op Israël opgevoerd om in de richting van een wapenstilstand te bewegen. Aanvankelijk benadrukte hij in zijn verklaringen het recht van Israël om zich te verdedigen tegen de raketten uit Gaza, later sprak hij zijn steun uit voor een wapenstilstand en gisteren sprak hij iets uit wat bijna een ultimatum leek: hij verwachtte dezelfde dag nog een deëscalatie.

Premier Netanyahu van Israël reageerde kort daarop alsof hij niet erg onder de indruk was. Israël zou "doorgaan totdat de doelen zijn bereikt". Toch melden Israëlische media dat een staakt-het-vuren wel degelijk aanstaande zou zijn, mogelijk al voor het begin van de Joodse rustdag op vrijdagavond.

Vanochtend bleek nog weinig van een staakt-het-vuren waar internationaal voor geijverd wordt: