Zeer complexe Haagse formatie: forceren of tijd kopen?

"We zitten in een buitengewone complexe fase." Het is de korte samenvatting van GroenLinks-leider Klaver na zijn gesprek met informateur Hamer, VVD-leider Rutte en PvdA-leider Ploumen vanmiddag in de Stadhouderskamer aan het Binnenhof. "Het is heel ingewikkeld."

Bijna drie maanden geleden waren de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag op de kop af is het drie weken geleden dat SER-voorzitter Hamer als informateur werd aangesteld. De uitspraak van Klaver en die van Ploumen ("het is heel ingewikkeld") en Rutte ("het is complex") maken dat in de Haagse wandelgangen wordt gezegd dat de formatie "vastzit".