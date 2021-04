Miljoenen mensen keken naar formatiedebat: 'We schreeuwden naar de tv'

Kay Janssen (23 jaar) uit Beek

"Ik volg de politiek wel, maar debatten kijk ik eigenlijk nagenoeg niet. Het stond toevallig op en omdat ik geen heel groot voorstander van Rutte ben, keek ik gisteren wel. Ik was heel benieuwd hoe hij zich hier onderuit ging praten.

Ik sloeg vooral aan toen Thierry Baudet messcherp aanhaalde dat Rutte via via nog met iemand contact had gehad. Dat moest een anonieme bron zijn. Ik ben tot het einde, tot ongeveer 02.30 uur, blijven kijken omdat ik zo graag wilde weten wie dat was. Maar dat kwam helaas niet.

Mijn vertrouwen in Rutte is eigenlijk wel weg, het is opmerkelijk dat hij wel vaker dingen vergeet. En we weten nog steeds niet wie het lek is. Dat vind ik schadelijk voor het vertrouwen in de politiek.

Ik volg politieke onderwerpen soms op Facebook, maar ik ben van plan om vanaf nu wel debatten te kijken over onderwerpen die mij aanspreken als student, over bijvoorbeeld het leenstelsel. Van tevoren had ik gedacht dat de debatten misschien moeilijk te volgen zouden zijn, omdat ze altijd over moeilijk onderwerpen gaan. Maar dat viel echt mee."