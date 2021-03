Vervroegd stemmen, veel poetsen en eigen potloden: stembureaus bereiden zich voor

Lisa Hinderks (24), Utrecht - nam initiatief voor stembureau voor doven en slechthorenden

"Ik volg de verkiezingen altijd met veel interesse en wilde het weleens van dichtbij meemaken", laat Lisa via een mailwisseling weten. Ze is slechthorend geboren en later doof geworden. "Het leek me ook tof om voor meer toegankelijkheid voor doven en slechthorenden te kunnen zorgen. Het kan stressvol zijn als mensen niet weten hoe ze met je moeten communiceren, dus hoe fijn is het om naar een stembureau te kunnen waar je zeker weet dat er mensen in jouw taal communiceren?"

Maar de ambitie was groter, Lisa wilde het liefst een stembureau opzetten met alleen maar doven en slechthorenden. "Die zijn er in Groningen bijvoorbeeld al langer. En in Utrecht zit de enige opleiding voor tolken Nederlandse Gebarentaal, dus er lopen aardig wat gebarentalige mensen rond in de stad."

De gemeenten was enthousiast en haar plan werd overgenomen. Er komen zelfs twee stembureaus met dove en slechthorende vrijwilligers. "Er kwamen zoveel aanmeldingen voor, dat ik zelfs mensen op de reservelijst moest zetten." Lisa heeft zichzelf ook maar op de reservelijst gezet. "Mogelijk kom ik dus niet aan de beurt deze verkiezingen, maar ik ga zeker op een van die twee plekken stemmen."

In deze video leggen we uit hoe de verkiezingen dit jaar anders verlopen dan normaal: