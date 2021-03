Haagse plannen op een rij: hoe gaan we eten, reizen en een volgende pandemie voorkomen?

Hoe ziet je wereld eruit over een paar jaar? Waar woon je? Wat verdien je? En hoe hard mag je rijden? Om daar invloed op uit te oefenen, kun je op 15, 16 en 17 maart een vakje rood kleuren in het stemhokje. We hebben de programma's doorgespit en in een serie artikelen de verschillende ideeën verzameld. Die vind je hier op een rij.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen is ook al een schets te maken van het volgende regeerakkoord. Want over een aantal onderwerpen denken veel partijen namelijk hetzelfde, komt naar voren uit een vergelijking van de programma's van de partijen die nu al in de Kamer zitten.