Nederland zet zich schrap voor vierde avondklok-avond

Maaltijdbezorgers werken vooralsnog door, maar houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. De veiligheid van de medewerkers staat voorop, zeggen Thuisbezorgd, Deliveroo en Uber Eats tegen het ANP. Per gemeente wordt vanavond bekeken of het nog verantwoord is om koeriers op pad te sturen.

'Bezoek geen patiënten'

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam vreest rellen rond het nabijgelegen Zuidplein en heeft familieleden van patiënten opgeroepen om vanavond niet op bezoek te komen. Volgens het ziekenhuis heeft de politie serieuze aanwijzingen dat het vanavond bij het Zuidplein mis kan gaan. De spoedeisende hulp van het Ikazia is gewoon bereikbaar.

Ook sommige sportclubs nemen het zekere voor het onzekere. Zo hebben meerdere voetbalclubs in Hilversum alle trainingen voor vanavond in overleg met de politie afgelast. Op sociale media worden twee Hilversumse voetbalclubs genoemd als mogelijke verzamelplaats voor relschoppers.

Oproep aan ouders

Burgemeester Broertjes van Hilversum heeft via scholen een brief aan ouders verspreid waarin hij wijst op reloproepen die rondgaan op sociale media. Hij vraagt ouders om daarover met hun kinderen in gesprek te gaan. Op landelijk niveau doen het OM en de politie een oproep aan ouders om hun kinderen thuis te houden. Sommige relschoppers zijn pas 14 of 15 jaar.

"Het is de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen in toom te houden", zegt hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers. "Weet waar je kind uithangt en ga het gesprek met ze aan. Als je kind strafbare feiten pleegt, is de kans groot dat hij een strafblad krijgt. De consequenties daarvan zijn echt heel groot."