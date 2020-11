Argentijnse president neemt afscheid van Maradona, drukte bij wake

Onduidelijk is nog wanneer Maradona begraven wordt. Een bron bij de overheid zegt tegen persbureau Reuters dat dit nog vandaag zal gebeuren, maar hierover is formeel nog niets naar buiten gebracht. Ook Argentijnse media melden dat de voetballegende vandaag nog wordt bijgezet in Buenos Aires.

Bij de Argentijnse ambassade in Den Haag werd de vlag halfstok gehangen.