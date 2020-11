Verkiezingen VS richting apotheose, Biden nu aan kop in Georgia

Ruim 48 uur na het sluiten van de laatste stembureaus wacht Amerika met spanning op de uitslagen in vier swing states. De ogen zijn nu vooral gericht op Georgia, waar de Democraat Joe Biden president Trump voorbij is gestreefd in de voorlopige uitslagen. Rond 10.30 uur (Nederlandse tijd) kwam het bericht dat Biden 917 stemmen meer heeft dan Trump. Die zag zijn voorsprong de afgelopen uren al continu slinken.

In Georgia is meer dan 99 procent van de stemmen geteld. De stemmen die er nu nog bij komen zijn poststemmen uit een paar kiesdistricten. Onduidelijk is wanneer er een definitieve uitslag komt.

Georgia is van oudsher een Republikeins gezinde staat. De laatste Democratische presidentskandidaat die er een meerderheid haalde was Bill Clinton in 1992.

President Trump heeft een overwinning in Georgia nodig om zicht te houden op een tweede termijn. Voor het winnen van de verkiezingen hebben Trump of Biden een meerderheid van 270 kiesmannen nodig in het Kiescollege. Om 10.30 uur stond Biden volgens de uitslagenkaart van AP op 264 kiesmannen, Trump op 214. Georgia biedt zestien kiesmannen.