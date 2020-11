Roadtrip door een swing state: in Northampton County is niemand nog neutraal

Agree to disagree is een uitdrukking die je in deze regio vaak hoort. De 67-jarige Debra nodigt voor feestjes nog steeds alle buren uit, al praat ze met de Democraten niet meer over politiek. Ook enkele vijftigers die ik ontmoet in het centrum van Bethlehem zijn bevriend gebleven, ondanks hun uiteenlopende politieke ideeën. "He's a racist", grinnikt er een over de ander. "And he's a communist", sneert die terug.

Maar niet iedereen kan erom lachen. Jean Versteeg had altijd een goeie band met haar zus in Ohio, maar die is de afgelopen jaren na ruzies over politiek verwaterd. Haar moeder wordt na de verkiezingen geopereerd, maar ze twijfelt of ze wel op bezoek moet gaan. "Ik vrees dat het weer onaangenaam wordt."

Kiezen uit angst

Duidelijk is in elk geval dat deze verkiezing niet draait om hoop of idealen. Iedereen die ik spreek, baseert zijn keuze op angst voor de tegenkandidaat. Mensen die voor Trump stemmen hebben het vooral over de economie. In hun ogen wil de Democratische partij hen laten opdraaien voor luie mensen in verre steden, die een leven lang hun hand ophouden.

Mensen die voor Biden stemmen, doen dat grotendeels omdat ze bang zijn voor de gevolgen van nog vier jaar Trump. "Natuurlijk is hij niet mijn ideale kandidaat. Maar hij is een soort reset-knop. We moeten eerst Trump wegkrijgen en daarna zien we verder", vindt activiste Annisa Amatul.