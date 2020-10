Nog 4 dagen tot verkiezingen VS: flinke opkomst door rapper in stembureaus Texas

Update 16.00 uur: Grotere opkomst in Texas door oproep rapper

De Texaanse rapper Ban B. heeft gisteravond aan het eind van een drive-in-concert in Houston zijn fans opgeroepen om te gaan stemmen in een van de acht 24-uurs-stembureaus in Houston die open zijn voor het zogenoemde early voting. Het concert was ook te volgen via een livestream en veel mensen gaven gehoor aan zijn oproep.

In het dichtstbevolkte graafschap Harris County werd gisteravond al de opkomst van 1,3 miljoen kiezers uit 2016 overtroffen en vanochtend waren er in heel Texas al ruim 9 miljoen stemmen uitgebracht, zo'n 40.000 stemmen meer dan er in 2016 werden uitgebracht.

In heel Amerika hebben inmiddels 84 miljoen mensen hun stem uitgebracht via early voting.