Trump is overal in geboortestad Biden, 'dat zag je in 2016 niet'

Maar niet iedereen is daarvan overtuigd. Een buurman die een paar huizen verderop woont, noemt het oplichterij. "Dat hele verhaal dat Biden telkens ophangt over zijn eenvoudige komaf en dat hij hier in Scranton gevormd is? Pure onzin. Hij woonde hier tot zijn tiende en daarna heeft hij nooit meer iets voor Scranton gedaan. Hij komt hier alleen maar in verkiezingstijd."

Lauren Telep denkt er ook zo over. Ze heeft haar hele tuin vol staan met Trump-borden en vertelt dat ze haar kat Donald Trump heeft genoemd. "Hij heeft geweldig werk gedaan voor ons land. Als Biden president wordt, worden de Verenigde Staten een socialistisch land. Dan moeten we in de rij staan voor toiletpapier en betalen we vijf dollar voor een brood. Laat God dat verhoeden."